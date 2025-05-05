Kurt Kulağı Çiçekleri Açtı

Kurt Kulağı Çiçekleri Görsel Bir Şölen Sunuyor

Erzurum’un Oltu ilçesinde, yörenin endemik bitkilerinden biri olan İris Iberica, halk arasında bilinen adıyla kurt kulağı çiçekleri, meralarda muhteşem bir manzara oluşturuyor. Özellikle Tekeli (Düzkom) ve Kaladibi Mahalleleri’nde açan bu eşsiz çiçekler, doğayı güzelleştirerek görenleri adeta büyülüyor. Yağışlı hava koşullarının etkisiyle bu yıl erken açan kurt kulağı çiçekleri, henüz otlar yeşermeden meralarda belirginleşmeye başladı. Bilimsel adı İris Iberica olan bu bitki, Oltu ve çevresindeki ilçelerde “kurt kulağı” veya bazı yerlerde “kuzu kulağı” şeklinde anılıyor.

Kurt Kulağı Bitkisi Doğayı Süsleyerek Hayranlık Uyandırıyor

Uzun sapları ve büyük, gösterişli çiçek yapısıyla dikkatleri üzerine çeken bu bitki, bulunduğu doğal yaşam alanlarında göz alıcı bir görsel şölen sunuyor. Her yıl bu çiçekleri görmek için bölgeye geldiğini ifade eden doğasever Hakan Yeşilyurt, “Her sene Oltu’nun Tekeli ve Kaladibi mevkiine geliyoruz. Halk arasında kurt kulağı olarak bilinen bu bitkiler, bölgemizin endemik türlerinden. Onları gören herkes çok şaşırıyor. Görüntüsü itibarıyla adeta bir gelini andırıyor. Şairleri kıskandıracak kadar güzel bir çiçek. Bu nedenle elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Çoğalmaları için her yıl buraya gelerek destek oluyoruz.” dedi.

Biyolojik Çeşitliliğe Katkı Sağlıyor

Oltu’nun doğal zenginliklerinden biri olan kurt kulağı çiçekleri, hem biyolojik çeşitlilik açısından büyük bir öneme sahip hem de doğa tutkunları için eşsiz bir fotoğraf çekim fırsatı sunuyor. Bu bitkilerin korunması önemli bir konu olarak öne çıkıyor.