Kurt Saldırısı, 25 Hayvan Telef Oldu

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDAKİ TELEF DURUMU

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen olayda, kurtların saldırısına uğrayarak 25 küçükbaş hayvan telef oldu, 6’sı da yaralandı. Alınan bilgilere göre, Çayır Yaylası’nda besicilik yapan Remzi Taşdemir, kaldığı yere yaklaşık 100 metre mesafedeki ağılına gittiğinde durumu fark etti. Taşdemir, burada 25 hayvanının telef olduğunu, 6 hayvanının ise yaralı olduğunu gördü.

POLİS VE TARIM EKİPLERİ GÖREVLENDİ

Durumu bildiren Taşdemir’in bilgisi doğrultusunda, bölgeye hemen polis ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, hayvanların kurt saldırısına uğradığı değerlendiriliyor. Taşdemir, 120 küçükbaş hayvanı bulunduğunu belirterek, “Gece 03.00’e kadar ayaktaydım. Sonra yatmaya gittim. Sabah geldiğimde fark ettim. Gece kurt gelmiş, hayvanların 25’ini telef etmiş, 1’ini götürmüş, kayıp, 6’sı ise yaralı. Yetkililerden yardım bekliyorum.” ifadelerini kullandı.