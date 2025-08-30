Kurt Saldırısında 111 Koyun Telef Oldu

KURTLARIN SALDIRISIYLA KAYIP VE YARALANMALAR YAŞANDI

Van’ın Saray ilçesinde kurtlar tarafından gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda 111 koyun telef oldu, birçok hayvan da yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay ilçeye bağlı Kazımpaşa Mahallesi’nde, beş vatandaşa ait bir ahırda gerçekleşti. Gece saatlerinde ahıra giren kurtlar, sürüye saldırarak bu büyük kaybı sebep oldu.

PATLAYAN TELEF VE YARALANMALAR

Sabah ahıra giren sürü sahipleri, çok sayıda koyunun telef olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde, 111 koyunun kurtlar tarafından telef olduğu ve birçok hayvanın yaralanmış olduğu belirlendi.

Köylüler, yaşanan bu talihsiz olayın büyük bir maddi kayba neden olduğunu ifade ederek yetkililerden destek talep etti. Olayla ilgili olarak devam eden incelemeler, hayvan sahiplerinin geride kalan sürülerini korumak amacıyla çözüm arayışlarını sürdürüyor.