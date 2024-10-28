Kürt Sorunu Yoktur, Ülke Birlikte Kalacaktır

KÜRT SORUNU YOKTUR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’de herhangi bir Kürt sorunu olmadığını belirtti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır.” diyen Bahçeli, mevcut sorunun bölücü terör sorunu olduğunu vurguladı. MHP lideri, “Kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazınacaktır.” sözleriyle konunun ciddiyetini ifade etti.

TERÖR MÜCADELESİNE KARŞI DAYANIKLILIK

“Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir.” diyen Devlet Bahçeli, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır.” Bu ifadeler, terörle mücadelede daha kararlı bir yaklaşım sergileneceğini ortaya koyuyor.