Kurtalan’da Ağaçtan Düşen Şahıs Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Akif Polat, Kayabağlar beldesindeki bahçesinde çalışırken dengesini kaybedip ağaçtan düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde sağlık ekipleri olay yerine ulaştı ve yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Polat, Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan Akif Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Düşme sırasında yaşadığı yaralanmaların kontrol altında tutulduğu bildirildi.