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Kurtalan’da Ceset Bulundu, Sürücü Gözaltında

OLAY YERİNDEKİ İHBAR

Siirt’in Kurtalan ilçesinde kara yolunda bir ceset bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan A.A, Siirt-Batman kara yolunda 01 AKT 980 plakalı kamyonetle seyir halindeyken Kurtalan’ın Mağrip köyü mevkisinde yolda yatan bir kişinin üstünden geçmiş olabileceğini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

CENAZE VE KİMLİK TESPİTİ

Ekipler, yolda yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, cesedin ailesi tarafından arandığı öğrenilen 32 yaşındaki Erdal Ç’ye ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde savcının ve güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından Erdal Ç’nin cenazesi otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü A.A, gözaltına alındı. Halen jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Erdal Ç’nin ölüm nedeni ile ilgili çalışma yürütülüyor.

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