Kurtalan’da Kamyon Ve Kamyonet Çarpıştı

KAZADA YARALANANLARIN DURUMU

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, olay Kurtalan-Batman kara yolunun Kaynaklı mezrası bölgesinde yaşanıyor. Henüz plakaları ve sürücüleri tanımlanamayan kamyon ve kamyonet kafa kafaya çarpışıyor.

OLAYA MÜDAHALE VE YARALILAR

Olayın ardından durumun bildirilmesiyle sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendiriliyor. Kazada yaralanan Ahmet T., Fuat A., Saliha A., Ahmet A. ve ismi bilinmeyen iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın meydana gelmesiyle birlikte olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatılıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda neden ve sonuçları araştırılmakta.