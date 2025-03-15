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Kurtalan’da Lojman Yangını Söndürüldü

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki İl Sağlık Müdürlüğüne ait lojmanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan lojmanın birinci katındaki balkonda gerçekleşti. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

OLAYA MÜDAHALE

Dumanları fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın esnasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının ne sebeple çıktığının belirlenmesi için resmi inceleme başlatıldı.

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