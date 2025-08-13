Haberler

Kurtalan’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA HAREKETLİLİĞİ

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir motosiklet kazası gerçekleşti ve 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet sürücüsü dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi edilmeye alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı. Olayın nedeni ve diğer detaylar üzerindeki çalışmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

