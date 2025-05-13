Kurtalan’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA DETAYLARI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir motosiklet kazası meydana geldi ve bu olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Tekel Mahallesi’nde seyir halindeki bir motosiklet, kaldırıma çarparak savruldu. Ardından, başka bir motosiklet kaza yapan araca çarparak durumu daha da kötüleştirdi.

YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından Ümit M. (23), Ubeydullah B. (24) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiyi içeren yaralılar için sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılar arasında yer alan Ümit M. ve Ubeydullah B.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu bildiriliyor.