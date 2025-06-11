Kurtalan’da Polis Lojmanında Yangın

yangın anı ve müdahaleler

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki bir polis lojmanında meydana gelen yangında, 13 kişi dumandan etkileniyor. Gece saatlerinde, Tekel Mahallesi’ndeki 3 katlı polis lojmanının bodrum katında başlayan yangın, hızlı bir şekilde büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, binadaki kişileri tahliye ederken yangını kontrol altına almayı başardı ve dairelere sıçramadan söndürüldü.

tedavi ve durum bilgisi

Yangında dumandan etkilenen 13 kişi, Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin araştırılması için inceleme başlatıldığı belirtildi.