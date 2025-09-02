Haberler

Kurtalan’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Trafik Kazası Detayları

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil ve bir park halindeki araç etkilendi. Olay yeri ile ilgili alınan bilgilere göre, kaza Kurtalan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarında gerçekleşti. 10 VR 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 06 AL 6071 plakalı araca çarptı. Çarpmanın ardından, 06 AL 6071 plakalı araç takla atarak durdu.

Kazada Yaralanan Kişi

Çarpma sonucunda park halindeki 15 ET 344 plakalı otomobil de hasar gördü. Bu kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildiriliyor.

