Kurtalan’da Trafik Kazasında 6 Yaralı

Trafik Kazası Ayrıntıları

Siirt’in Kurtalan ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolu üzerindeki Kaynaklı köyü mevkisinde 56 AAZ 488 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda refüje çarparak takla attı. Çarpışmanın ardından araç ters dönerken, içindeki 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılara Müdahale

Kazanın ardından hemen olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Kurtalan ve Siirt’teki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlatıldı.