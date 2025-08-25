Haberler

Kurtalan’da Vinç Devrildi, 1 Yaralı

VİNÇ DEVRİLDİ, BİR KİŞİ YARALANDI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir vinç devrildi. Bu kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Gelen bilgilere göre, sürücünün kontrolünden çıkan vinç, Kurtalan ilçesindeki Kayabağlar kavşağında devrildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EKİPLERİ GİTTİ

İhbar üzerine, olay yerine hemen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı. Kazada sürücünün hafif yaralandığı ve araçta maddi hasar oluştuğu bilgisi alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ufuk A., Hatice C.’yi bıçakladı

Manisa'dan Kayseri'ye gelen Ufuk A., boşanmış olduğu eşi Hatice C.'yi bıçakla ağır yaralayarak bir hastaneye sevk edilmesine neden oldu. Olay Kocasinan'da yaşandı.
Haberler

S.Ö., Ailesiyle Kavga Etti, Endişe Yarattı

Eskişehir'de bir adam, ailesiyle kavga ettikten sonra kendini bir odaya kapattı. Özel harekat polislerinin müdahalesiyle çıkarılan şahıs, ambulanstayken annesine seslendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.