Kurtalan’da Vinç Devrildi, 1 Yaralı

VİNÇ DEVRİLDİ, BİR KİŞİ YARALANDI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir vinç devrildi. Bu kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Gelen bilgilere göre, sürücünün kontrolünden çıkan vinç, Kurtalan ilçesindeki Kayabağlar kavşağında devrildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EKİPLERİ GİTTİ

İhbar üzerine, olay yerine hemen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı. Kazada sürücünün hafif yaralandığı ve araçta maddi hasar oluştuğu bilgisi alındı.