Kurtalan’da Vinç Devrildi, Sürücü Yaralı

VİNÇ KAZASI SIRASINDA SÜRÜCÜ YARALANDI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde gerçekleşen bir olayda, bir vinç devrildi ve sürücüsü yaralandı. Siirt-Kurtalan kara yolunun Kayabağlar beldesi kavşağında kontrolleri kaybeden 72 ACE 072 plakalı vinç, devrilerek kaza meydana getirdi.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine hemen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay mahalline yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla birlikte Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.