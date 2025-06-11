Kurtalan’da Yangın: 13 Kişi Etkilendi

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE OLAY

Siirt’in Kurtalan ilçesinde yer alan 3 katlı polis lojmanında meydana gelen yangında 13 kişi dumandan etkilendi. Yangın, Tekel Mahallesi’nde bulunan lojmanın bodrum katında başladı. Nedeninin henüz belirlenemediği yangın hızla büyüdü.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Yangına ait durumun bildirildiği andan itibaren sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, çevreye yayılmadan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 13 kişi, tedavi edilmek üzere Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yangının çıkış sebebine yönelik araştırmalar başlatıldı.