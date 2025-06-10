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Kurtalan’da Yangın Ortaya Çıktı

YANGIN PANIĞI KURTALAN’DA DÜZENLENİYOR

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunan lojman bahçesinde meydana gelen yangın, bölgedeki halkta paniğe yol açtı. Yangın, Kurtalan ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki sağlık hizmetleri lojmanlarının bahçesinde ortaya çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek etkisini artırdı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE EDİYOR

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine hızlıca intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı ve daha sonra söndürdü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler yangının neden çıktığına dair araştırma yapıyor.

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