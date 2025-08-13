Haberler

Kurtalan’da Yangın, Panik Yarattı

TRAFODAKİ YANGIN KÖYDE PANİK YARATTI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde yerleşim alanına yakın bir trafoda meydana gelen yangın, köydeki sakinlerde korku yarattı. Alınan bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, evlere oldukça yakın bir mesafede bulunan beton bir trafoda yangın ortaya çıktı. Yangın sırasında trafonun patladığı ifade ediliyor.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının neden kaynaklandığı henüz netlik kazanmazken, olay üzerine köye intikal eden itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde söndürme çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle bölgede kısa bir süre elektrik kesintisi meydana geldi.

