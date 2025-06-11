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Kurtalan’da Yangında 13 Kişi Tedavi Edildi

YANGIN OLAYI VE SEBEBİ

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki polis lojmanında meydana gelen yangın sonucu 13 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Tekel Mahallesi’nde bulunan 3 katlı polis lojmanının bodrum katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

ACİL YARDIM MÜDAHALESİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri yönlendirildi. Lojmanda yaşayan bireyler binadan tahliye edilirken, yangın ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

DUMANDAN ETKİLENENLER

Dumandan etkilenen 13 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan bu bireylerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

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