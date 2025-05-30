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Kurtalan Girişinde Kaza Meydana Geldi

KAZA GİRİŞİMDEN KONTROL DIŞINA ÇIKTI

Siirt’in Kurtalan ilçesinin girişinde bir kamyonet kaza yaptı. Araçta maddi hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre, 56 KD 591 plakalı koyun yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ilçe girişinde kontrolden çıkarak savruldu.

KAZADA YARALANAN YOK

Kaza sonrası aracın iki lastiği yerinden çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Araçta bulunan koyunların durumunun iyi olduğu açıklandı. Araçta maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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