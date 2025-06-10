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Kurtalan Lojman Bahçesinde Yangın Çıktı

YANGIN PANIĞI YAŞANDI

Kurtalan’da, lojman bahçesinde meydana gelen yangın, halk arasında büyük bir paniğe yol açtı. Siirt’in Kurtalan ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan sağlık hizmetleri lojmanlarının bahçesinde çıkan bu olay, hızla etrafa yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yangının nedeni henüz belirlenemediği için endişe verici bir hal aldı. Olayın duyulmasının ardından, hemen itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı ve kısa süre içerisinde söndürdü. Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla soğutma çalışmaları devam ediyor.

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