Kurtarılan 5 Balıkçı Sağlıkta Stabil

Ekvador DONANMASINDAN AÇIKLAMA

Ekvador Donanması, bir grup balıkçının Peru’nun başkenti Lima yakınlarındaki Pucusana Körfezi’nden denize açıldıktan iki gün sonra teknelerinde yaşanan arıza hakkında bilgi verdi. İletişim ve navigasyon sistemlerinin devre dışı kalması sonucu balıkçılar, elektrik sistemlerinin çalışmaması nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı.

KURTARILAN BALIKÇILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Zorlu koşullar altında hayatta kalmaya çalışan balıkçılar, yağmur ve deniz suyu içerek mücadele etti. Kurtarılan balıkçılar arasında yer alan isimler Vladimir Gonzalez, Jose Albines, Jose Gabriel Albines ve Jorge Ugarte olarak açıklandı. Yetkililerin yaptığı açıklamada, balıkçıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Ekvador Donanması, balıkçıların güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri için yerel ve uluslararası makamlarla birlikte koordinasyon sağlandığını belirtti. Yetkililer, kurtarma çalışmaları sürecinde alınan önlemlerin önemine dikkat çekti.