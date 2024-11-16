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Kürtçe Dersi İçin Destek Açıklaması

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KÜRTÇE DERSLERİ ÜZERİNE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bakın, AK Parti iktidarı döneminde okullarda seçmeli Kürtçe dersi koyduk. Özel Kürtçe kurslarının açılmasının önünü açtık, özel okullarda seçmeli Kürtçe dersinin önünü açtık. DEM’li milletvekilleri soruyor. Diyor ki, ‘Açtınız, ama seçilmiyor.’ Niye diyor, ‘Devlet baskı yapıyor seçmeyin’ diye. Kürtçe kurslarına, Kürtçe seçmeli derslerinin açılmasına engel olan bir tane yapı var demek ki o da kendileri” şeklinde konuştu.

DEVLET BASKISI İDDİALARI

Tekin’in açıklamaları, eğitim alanındaki tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. Özellikle Kürtçe derslerin seçilmemesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Bakan Tekin, eğitim kurumlarında Kürtçe eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik atılan adımlara rağmen bazı güçlerin bu süreci engellemeye çalıştığını ifade ediyor.

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