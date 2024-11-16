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Kürtçe Dersi İle İlgili Açıklama

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BAKANIN AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada AK Parti iktidarı döneminde yapılan Kürtçe eğitim adımlarını vurguladı. Tekin, “Bakın, AK Parti iktidarı döneminde okullarda seçmeli Kürtçe dersi koyduk. Özel Kürtçe kurslarının açılmasının önünü açtık, özel okullarda seçmeli Kürtçe dersinin önünü açtık.” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLER VE GÜNDEM

Bakan Tekin, DEVA Partisi’nden gelen eleştirileri yanıtlayarak, “DEM’li milletvekilleri soruyor. Diyor ki, ‘Açtınız, ama seçilmiyor.’ Niye diyor, ‘Devlet baskı yapıyor seçmeyin’ diye.” dedi. Bu bağlamda Tekin, Kürtçe kurslarına ve Kürtçe seçmeli derslerin açılmasına engel olan durumun, eleştirenlerin kendileri olduğunu belirtti.

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