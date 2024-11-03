Kürtçenin Önünü Açan Adımlarımız

KONULARA SAMİMİ YAKLAŞIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, samimi bir şekilde durum değerlendirmesi yapıyor. “Biz samimi konuşuyoruz. Samimi de mücadele ediyoruz” sözleriyle, partinin attığı adımlara dikkat çekiyor.

KÜRTÇE EĞİTİMİNE YENİ FIRSATLAR

Dağ, OHAL’in kaldırılması üzerine önemli adımlar attıklarını söylüyor. “Kürtçenin insanlar arasında da bir devlet kurumuna gittiğinde orada da konuşacak şekilde önünü açtık” şeklinde ifade ederek, Kürtçe özel kursların açılması ve Kürtçe’yi seçmeli ders olarak alma fırsatlarını sunduklarını vurguluyor.