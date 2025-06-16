Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ı Tanıtıyoruz

BALIKESİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN PROJESİ

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü, “Şehrime ve Kültürüme Sahip Çıkıyorum” projesi çerçevesinde, “Cihan Şampiyonu” unvanlı Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ı gelecek nesillere tanıtmak amacıyla “Ata Sporumuzun Yenilmez ismi Kurtdereli Mehmet Pehlivan” temalı bir resim yarışması düzenledi. Ödül töreni, müdürlük toplantı salonunda hayata geçirildi. İl genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği bu yarışmada, genç sanatçılar Kurtdereli’nin spor ahlakını, disiplinini ve vatan sevgisini eserlerine aktardı.

YARIŞMA SONUÇLARI VE ÖDÜLLER

Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren öğrenciler belirlendi. Birincilik ödülünü Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Feyzanur Kılıçarslan aldı. İkincilik ödülünün sahibi Fatih Ortaokulu’ndan Ceylin Yılmaz olurken, üçüncülük ödülünü de Altıeylül Ortaokulu’ndan Esma Çalışkan kazandı. Madalya, başarı sertifikası ve hediye çeklerinin takdim edildiği ödül töreninde, katılan tüm öğrencilere başarılar dilerken, genç sanatçıların yetenekleri göz önüne serildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NDEN MESAJ

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, ödül töreninde bir konuşma yaptı. Demir, “Ata sporumuz yağlı güreşin efsane ismi Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın azmi ile özgüvenini yeni nesillere aktarmak, eğitim vizyonumuzun en önemli parçalarından biridir” diyerek projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu tür etkinlikler, genç kuşakları bilinçlendirmek ve kültürel değerleri aşılamak açısından büyük önem taşıyor.