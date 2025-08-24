Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nde Orhan Okulu

GELENEKSEL YAGLI GÜREŞLERİN BAŞPEHLİVANI ORHAN OKULU OLDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen 65’inci Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık unvanını kazanan isim Orhan Okulu oldu. Kutlu zemin Kurtdere Er Meydanı’nda yapılan etkinlikte 74’ü başpehlivan toplam 1730 pehlivan mücadele etti.

FINAL MÜSABAKASINDA STRATEJİK MÜCADELE

Güreşlerin final aşamasında Orhan Okulu, rakibi Mustafa Taş ile karşı karşıya geldi. Orhan Okulu, finalde önce Feyzullah Aktürk’ü mağlup eden Mustafa Taş ile karşılaşırken, bu mücadelede başarı göstererek rakibini 2 saat sonunda yenmeyi başardı. Böylelikle, Orhan Okulu Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık unvanını kazanarak altın kemerin sahibi oldu.

Etkinlikte konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ata sporu yağlı güreşin yaygınlaştırılması için sürekli mücadele ettiklerini belirtti.