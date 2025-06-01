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Kurtlar Ağıldaki 25 Koyunu Öldürdü

KÜÇÜKKÖY’DE KURTLARIN SALDIRISI

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Küçükköy’de yaşanan olayda, kurtların saldırdığı ağıldaki 25 koyun hayatını kaybetti. Abbas Kaptan’a ait olan ağıla giren kurtlar, gece saatlerinde koyunlara saldırdı. Olaydan önce ağılda 43 koyun bulunduğu, saldırıda 25’inin öldüğü belirlendi.

MADDİ ZARAR BÜYÜK

Sabah saatlerinde hayvanları kontrol etmek üzere ağıla giden Abbas Kaptan, “Sabah 4-5 civarı kurtlar ağıla girmiş. Kimisinin boynu parçalanmış, kimisini bacağından ısırmış. Bazılarını da parçalayarak yemişler. Büyük ihtimalle bir değil, iki üç kurt vardı” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Kaptan, her zamanki gibi yaptığı kontrollerde kötü bir manzarayla karşılaştığını belirtirken, sağ kalan hayvanların da durumu hakkında endişelerini dile getirdi. Kayıpların damızlık ve kurbanlık yaşta olduğunu vurguladı ve maddi zararının 250 bin lirayı bulduğunu ifade etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından ihbar üzerine, Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda olayın detayları belirlenecek. Kurtların bölgede yeniden ortaya çıkması, çiftçiler arasında endişelere yol açıyor.

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