Kurtlar Koyunlara Saldırdı, 10 Telef

KURTLARIN SALDIRISI SONUCU KOYUNLARDAN ZARAR

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde küçükbaş hayvanlar kurtların saldırılarına uğradı. Sarıkaya köyünde yaşayan Sabahattin ve Ayten Ateş çiftinin otlayan 600 koyununa gerçekleşen saldırıda 10 koyun telef oldu, 8’i ise yaralanıyor. Olay, çobanın dışarıda otlayan hayvanları kontrol ederken fark ettiği bir durumdu.

Haber verilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından bölgeyi inceleyerek durum hakkında bilgi topladı. Ateş çifti, kurtların hayvanlarına gündüz vakti saldırdığını belirtiyor ve “Böyle bir olaya daha önce hiç rastlamadık” diye ifade ediyor. Bu üzücü olay, yerel çiftçiler arasında büyük bir tedirginlik yaratıyor.

Kocasinan’da Genç, T.T. Tarafından Vuruldu

Kayseri'de bir işyerinde su içen 24 yaşındaki genç, tartışma sonucu tabanca ile vuruldu. Yaralı hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Gökhan Özoğuz Ve Farah Zeynep Abdullah

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, aşk dedikodalarının ardından gizlice buluşarak bir mekânın otoparkında yemek yedi. Çift, gözlerden kaçamadı.

