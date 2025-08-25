Kurtlar Vadisi’nde Paylaşımlar Dikkat Çekiyor

OKTAY KAYNARCA’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteriyle hatırlanan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hızır Çakırbeyli rolüyle de dikkat çekiyor. Son dönemde kaydettiği videosunda, yürüdüğü anları takipçileriyle paylaştı. Kaynarca, ayrıca Kurtlar Vadisi dizisindeki “Çok üstüme geliyorlar. Bardak zaten dolu, damlayana yazık olacak.” repliğinin bulunduğu sahneyi videoya ekleyerek takipçilerine sunuyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GELİYOR

Oyuncunun bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından pek anlaşılmadı ve çeşitli yorumlar alıyor. Kaynarca’nın gündeme gelen video paylaşımı, izleyicilerde merak uyandırırken bazıları ise durumu sorguluyor.