Haberler

Kurtlar Vadisi’nde Paylaşımlar Dikkat Çekiyor

OKTAY KAYNARCA’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteriyle hatırlanan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hızır Çakırbeyli rolüyle de dikkat çekiyor. Son dönemde kaydettiği videosunda, yürüdüğü anları takipçileriyle paylaştı. Kaynarca, ayrıca Kurtlar Vadisi dizisindeki “Çok üstüme geliyorlar. Bardak zaten dolu, damlayana yazık olacak.” repliğinin bulunduğu sahneyi videoya ekleyerek takipçilerine sunuyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GELİYOR

Oyuncunun bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından pek anlaşılmadı ve çeşitli yorumlar alıyor. Kaynarca’nın gündeme gelen video paylaşımı, izleyicilerde merak uyandırırken bazıları ise durumu sorguluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çeşme’de İnşaatta Ceset Bulundu

Çeşme'deki inşaat alanında bir konteynerde bulunan 60 yaşındaki işçinin cesedi bulundu. Olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Haberler

Başakşehir Fk, Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Universitatea Craiova ile oynayacağı rövanş maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan denetiminde çalışmalara devam ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.