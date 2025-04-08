Kurtlar Vadisi Oyuncusu Paylaşım Yaptı

PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELDİ

Türk televizyon tarihine ismini yazdıran Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak dikkat çekti. Şaşmaz, CHP lideri Özgür Özel’in boykot listesinde yer alan Nusret isimli mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Paylaştığı bu fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

Necati Şaşmaz’ın takipçileri, “Seni çok özledik usta”, “Ekranlara ne zaman dönüyorsun”, “Polat Alemdar boykot dinlemedi” gibi yorumlar yaparak onun ekranlara dönüşünü dört gözle beklediklerini ifade etti. CHP lideri Özgür Özel ise Meltepe’deki mitingde Nusret’i boykot listesine aldıklarını açıklamıştı.

Necati Şaşmaz, son olarak Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın cenazesinde görüntülendi. Şaşmaz orada, “397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak.” ifadelerini kullandı.