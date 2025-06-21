Kurtların Davranışları Araştırıldı Ocak’ta

KURTLARIN DAVRANIŞLARI GÖZLEMLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı 10’uncu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bir araştırma kapsamında, Küre Dağları Milli Parkı içerisinde kurtların yaşam alanları inceleniyor. Bu çalışma için ocak ayında 10 adet fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar, toplamda 37 bin 753 hektar büyüklüğündeki parkın belirlenen noktalarına kuruldu.

ARAŞTIRMA 3 AY SÜRDÜ

Yapılan bu araştırmada, kurtların varlığı ve mevsimlere göre davranışları istendi. Üç aylık süreç içinde elde edilen görüntülerde, bir kurdun doğal ortamında yüksek sesle bağırdığı gibi çeşitli davranışları kaydedildi.