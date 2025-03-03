Kurttepe’de Şüpheli Ölüm: İntihar Şüphesi

OLAYIN GELİŞİMİ

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kurttepe köyünde yaşanan trajik olayda, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Birol Barış, komşusu ve arkadaşı M.A.’dan hafta sonu kalmak için Kurttepe köyündeki evinin anahtarını talep etti. Anahtarı alan Barış, dün sabah köye gitti. M.A. bugün akşam saatlerinde köye gidip, Barış’ı aramaya başladı. Arkadaşının telefonlarına cevap vermemesi ve evin kapısını açmaması üzerine endişelenen M.A., camı zorlayarak eve girdi.

SONUÇ VE İNCELEMELER

Eve girdiğinde Birol Barış’ı kemerle soba borusuna asılı olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler, yaptıkları incelemede Barış’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İntihar ettiği değerlendirilen Barış’ın cenazesi, detaylı incelemenin ardından Edirne Adli Tıp Kurumu’na otopsi için gönderildi. M.A. ise ifadesi almak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Öte yandan, Birol Barış’ın olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından “The End” yazılı bir paylaşım yaptığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.