Kurtul Çakın, ÇGC projelerini anlattı

KURTUL ÇAKIN PROJELERİNİ AÇIKLADI

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) başkan adayı Kurtul Çakın, meslektaşlarıyla bir araya gelerek projelerini detaylandırdı. Gelecek yıl ocak ayında gerçekleştirilecek ÇGC seçimleri için başkan adayı olarak öne çıkan Çakın, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri’nde basın mensuplarıyla buluştu ve projeleri hakkında bilgiler paylaştı.

ÇGC’NİN ÖNEMİ VE HİZMET ANLAYIŞI

Çakın, 1975 yılında kurulan ÇGC’nin Türkiye’de kamu yararına çalışan beş gazeteciler cemiyetinden biri olduğuna dikkati çekti. Ocak ayında göreve gelmesi durumunda kurumsallaşmaya öncelik vereceklerini belirten Çakın, cemiyete yeniden bir saygınlık kazandırmak için yoğun çaba göstereceklerinin altını çizdi. Üyeleri, ÇGC’yi birlikte ayağa kaldırmaya davet eden Çakın, “Yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç için göreve hazırız. Çukurova Gazeteciler Cemiyetini eski parlak günlerine döndürmenin sözünü veriyoruz.” şeklinde düşüncelerini aktardı.

YENİ NESİLLERE YOL AÇMAK

Çakın, ÇGC’nin yönetimsel olarak bir heyecan kaybı yaşadığını ifade ederek, şu yorumda bulundu: “Bir görevi çok uzun yıllar yaparsanız bıkkınlık olur, heyecanınız dinerse faturası da bu olur. Her genel kurul sonrası ‘son 3 yıl daha’ diyerek görev istenilmez. Buradan bir kez daha altını çizerek belirtiyorum; 2 dönem yani 6 yıl için göreve soyundum. 6 yılın sonunda bayrağı, bu işi bizden daha heyecanlı yapacağına inandığımız bir isme bırakmalıyız. Doğrusu da budur, arkamızdan gelen nesillerin de önünü açmalıyız. Cemiyetimize sahip çıkmak hepimizin görevidir.”

Kurtul Çakın, konuşmasının ardından gazetecilerin yönelttiği sorulara da yanıt verdi.