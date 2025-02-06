Kurtulmuş: 201 Bin Konut Teslim Edildi

NUMAN KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Depremin izleri silinecek. Deprem bölgelerindeki şehirlerimiz yeniden inşası için çalışmalar sürüyor. 450 bin konut ve iş yeri tamamlanıp hak sahiplerine verilecek.” dedi.

YENİDEN İMAR SÜRECİ

Kurtulmuş, ayrıca şu ana kadar “201 580 konut, iş yeri ve köy evi hak sahiplerine verildi.” bilgisini de paylaştı. Bu bağlamda, “Depremin fiziki yaraları en azından giderilecek. Çok kısa sürede yeniden imar sürecine girildi.” şeklinde açıklamalarda bulundu.