More
Gündem

Kurtulmuş: 201 Bin Konut Teslim Edildi

kurtulmus-201-bin-konut-teslim-edildi

NUMAN KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Depremin izleri silinecek. Deprem bölgelerindeki şehirlerimiz yeniden inşası için çalışmalar sürüyor. 450 bin konut ve iş yeri tamamlanıp hak sahiplerine verilecek.” dedi.

YENİDEN İMAR SÜRECİ

Kurtulmuş, ayrıca şu ana kadar “201 580 konut, iş yeri ve köy evi hak sahiplerine verildi.” bilgisini de paylaştı. Bu bağlamda, “Depremin fiziki yaraları en azından giderilecek. Çok kısa sürede yeniden imar sürecine girildi.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Emekli İkramiyesinde 2025 Zam Beklentileri Artıyor

Emekliler, Ramazan Bayramı'na yönelik 2024'teki 3 bin TL'lik bayram ikramiyesinin 2025'te ne kadar artacağını merak ediyor. Zam oranları gündemde.
Gündem

23. Hafta Süper Lig Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'deki 23. hafta maçlarının hakemleri belirlendi. Heyecan dolu mücadeleler için geri sayım başladı. detaylar haber kaynağında.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.