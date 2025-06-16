Kurtulmuş Anıtkabir’i Ziyaret Etti

TBMM BAŞKANI ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi ikinci devre Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Kurtulmuş, 3 Haziran’da TBMM Genel Kurulunda yeniden seçilmesinin ardından, TBMM başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Celal Adan ve diğer Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine varmıştı.

ÇELENK BIRAKMA TÖRENİ VE SAYGI DURUŞU

Kurtulmuş, “TBMM Başkanı” yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı ve ardından saygı duruşunda bulundu. Ziyaretin ardından Numan Kurtulmuş ile 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Başkanlık Divanı üyeleri, mozoleye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE YAZDIĞI MESAJ

Heyetle birlikte Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu ifadeleri yazdı: “Aziz Atatürk, milletimizin iradesini temsil eden Gazi Meclisimiz, 28. Dönem’in ikinci devresine girerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Başkanlık Divanı’nın değerli üyeleriyle birlikte, görevimizi emanet bilinciyle ve halkımızın bizden beklediği yüksek hassasiyet şuuruyla yürütme kararlığımızı teyid ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve İstiklal Mücadelemizin Başkomutanını ziyarete, milletimizin ortak iradesini temsilen, saygı ve sorumluluk duygusuyla bir kez daha gelmenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, farklı düşüncelerin bir araya geldiği, milletimizin çoğulcu yapısının yansıdığı en yüksek ve meşru zemindir.”

DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRMEK VE İLERİ TAŞIMAK

Kurtulmuş, demokratik katılımı artıracak, yasama kalitesini yükseltecek ve milletin temsil kudretini pekiştirecek yeni bir içtüzük çalışması için siyasi partilerle uyumlu ve verimli bir mesai hedeflediklerini belirtti. “Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye’nin yüzyılı olmasını hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında, milletimizin ortak talebi olan yeni ve sivil bir anayasa ile Türkiye’yi daha demokratik ve adil bir yapıya kavuşturmak, Meclisimizin tarihi görevidir,” diye ekledi.

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMA SÖZÜ

Kurtulmuş, adaletin, birliğin, vicdanın, refahın, haysiyetin ve hürriyetin hakim olduğu bir Türkiye ideali için çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, “Milletimizin emanetini hakkıyla taşıyacağımıza ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna dair kararlılığımızı bir kez daha yineliyor; aziz hatıranızı saygı ve şükranla anıyoruz,” şeklinde konuştu. “Türkiye Büyük Millet Meclisinin şerefli kürsüsünden yükselecek her sözde halkımızın sesi; atılacak her adımda milletimizin iradesi ve geleceği olacaktır,” dedi.