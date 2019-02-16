Kurtulmuş: Dünya 3. savaşa girdi

Ekonomiye dair açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 3. dünya savaşının ekonomi üzerinden yapıldığını söyledi.

CNN TÜRK’te gündemdeki kritik konuları değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye herhangi bir pakta mecbur ya da mahkum değildir” dedi.

Dünyanın üçüncü büyük bir savaşın içerisine girdiğini ifade eden Kurtulmuş, bunun ekonomik bir savaş olduğunun altını çizdi.

Yerel seçimlerde halkın kararını hangi etkenler belirleyecek? Dış politikadaki sıcak gelişmeler, seçim ittifaklarının sandık yansıması ve manşetlerdeki diğer sıcak konular… AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hakan Çelik ile Hafta Sonu’nda soruları yanıtladı.

Numan Kurtulmuş’un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı çevreye duyarlı seçim kampanyası diğer partiler tarafından da takdir edildi. Çevreye duyarlılığını esas aldık. 44 günlük bir süre var. Her saatini planladığımız bir kampanya sürecini tespit ettik. Biz zaten sahadayız güçlü bir şekilde çalışıyoruz. Bizim açımızdan her şey vaktinde devam ediyor. Partimiz açısında hazırlığımız tamam. Liderlerin dışında da parti teşkilatları, yerelde çalışmalar ortak olabilir.

YENİ SİSTEMDE SİYASET

Yeni bir sisteme geçtik. Bürokrasinin yeniden dizayn edilmesi lazım. En zor alan, siyasetin uyum sağlaması. Yerel seçimde de yüzde 50 artı 1’lik bir çıta olmuş oldu. Genel siyaset CHP ve AK Parti aksında buluşacak. Partilerin oy oranı en düşük olanların bile Türkiye’nin her yerinde teşkilatları var. Belki ilerde iki partili sistem denilen sisteme dönüşür.

AK Parti ve CHP’nin olduğu bir parlamento vardı önceden. Bu yapı Türkiye’nin doğasında olan bir şey.

Cumhur İttifakı sadece masa başında yapılan bir ittifak değil. 15 Temmuz’da milletin o gün orada oluşturmuş olduğu müşterek bir yapı, anlayış etrafında birleşildi. Ondan sonraki süreçte de MHP parlamentoda destek verdi. Partilerin kendi kimliklerini koruyarak, ortak noktalarda nasıl iş birlikleri yapacağını ortaya koyması. Bu oy oranı düşük partilerin de kendilerini korumalarının bir göstergesidir. Partiler kendi kimliklerini koruyor, ama belli bir ittifakın şemsiyesine giriyor. İttifak sistemi küçük partileri koruyor.

SEÇMEN KARARINI NASIL VERECEK?

Parti ve liderin performansı belirleyici etken. Hem genel konular tartışılacak, hem de projeler tartışılacak.

EKONOMİK TABLO NASIL?

Türkiye’deki son dönemdeki ekonomik sıkışıklığın sebebi kendi dengelerinden kaynaklanmamıştır. Dövizde dalgalanmanın saldırı olduğunu biliyoruz. Bunların hepsinin manipülasyon olduğunu biliyoruz. Çok şükür ekonomi yönetimi sakin, heyecana kapılmadan… Bunun için tüm bakanlıklarda bir program açıklandı. Dolar daha aşağı doğru da çekilecek. Yakın zamanda olabilir. Ben 2019 içinde Türkiye ekonomisi dengelerinin hızla düzeleceğine eminim. Tespiti doğru yapmak sonra teşhisi doğru koymak gerekir. Bir dengeleme dönemine girdik. Fiyatlarda hiç beklemediğimiz şeyler oldu. Fırsatçıların olduğu görüldü. Piyasaların rahatlatılması için adı üstünde tanzim satış başlatıldı. Ekonomiyi sıkı bir şekilde takipte tutuyoruz. İyileştirme dönemi başladı. Türkiye ekonomisi daha iyi bir noktaya gidecek.

Benim şahsi kanaatim şu. Ticaret savaşlarından sonra artık dünya yeni bir döneme geldi. Dünya üçüncü büyük bir savaşın içine girdi, bu bir ekonomi savaştır.

FIRAT’IN DOĞUSU DA BATISI DA BİZİM

Türkiye’nin bir tane ekseni var o da kendi ekseni. Türkiye’nin koruyacağı tek eksen de bu. Örneğin, Fırat’ın doğusu batısı tam bir cehennem durumuna dönmüş vaziyette. Dünyanın bütün orduları orada. Türkiye için de beka meselesi. Ortadoğu onlar için kanlı bir satranç oyununun parçası. Fırat’ın doğusu da batısı da bizim. Bu bizi ilgilendiren bir güvenlik sorunuz. Ezidiler, Kürtler, Türkler, Şii’ler onların güvenliği ve rahatı Türkiye’nin sorunudur.

AVRUPA’DA SİYASİ GÖÇMEN KRİZİ

ABD kendi sınırında 3 bin kişiyi görünce ne yapacağını bilemiyor. Biz 280 bin kişiyi 3 günde aldık. Bu Türkiye için bir şeref tablosu. Biz bunları herkese anlatıyoruz. Kim imdat diyorsa onun sesine koşmaya çalışıyoruz. Bu bizim geleneğimizdir. Onlar göçmenlere yardımı insani olarak değil siyaset olarak görüyor, tek tek isim verirsem bu Avrupalı yöneticilerin yüzü kızarır. Onlar için bir tek Kürdün hayatının değeri var mı? Onlar için Ortadoğu’daki ölümler sayısal istatistikten ibarettir.

SURİYE’NİN GELECEĞİ NE OLACAK?

Terörü destekleyen ülkeler bundan vazgeçsin bir haftada dünyada terör örgütü kalmaz. Silahlarını veriyorlar, lojistik destek veriyorlar… Suriye’de yapılması gereken bütün tarafların kendini temsil edebildiği bir siyasi ortam sağlamaktır. Demokrasi ülkenin tek kurtuluş yoludur. Bölge halkı Türkiye’yi seviyor ve takip ediyor. Mazlum halkların gözünde Türkiye örnek ülke. Biz bu bağı hiç koparmayacağız.

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER

Halkımızla iftihar etmek durumundayız. Dünyada hiçbir ülke bunu yapamaz. Halkımız Suriyeli kardeşlerimizi bağrına bastı. Hangi insan ne kadar iyi şartlar sağlarsanız sağlayın kendi ülkesine dönmek ister. 240 bin kişi Cerablus’a geri döndü. Ben Suriyelilerin önemli bir kısmının ülkelerine geri döneceğini düşünüyorum.

TBMM BAŞKANLIĞI

TBMM önümüzdeki dönemde çok daha önemli bir konuma geliyor. TBMM Başkanlığı görevi çok önemli ve şerefli bir görev. Ayın 24’ünde Meclis Başkanı seçimi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız istişarelerini yaparak kimin Meclis Başkanı olacağına karar verecek. Hayırlısı olsun.

SİYASETTE YENİ OLUŞUM İDDİASI

Ben kulis bilgileri üzerinden hiçbir zaman değerlendirme yapmam. Bu tür tartışmaların seçim öncesinde AK Parti tarafında kafaları karıştırmak isteyen, kasıtlı kulis bilgileri olduğuna inanıyorum.

NTV