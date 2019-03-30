Kurtulmuş: Ekonomide süper lige çıkacağız

- Reklam -

AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçime dair yaptığı açıklamasında ekonominin iyileşeceğinin sinyalini verdi.

CNN Türk’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Numan Kurtulmuş’un açıklamalarından satır başları:

İstikrar algısı en önemli etken. Önümüzdeki belki çok büyük büyüme olmayacak ama gelişen ekonomiler arasında daha ileri gitme potansiyeli olan ülkelerden birisi. Türkiye yeni bir altyapıya sahip olan bir ülke. 2023 – 2053 hedefimiz var.

Herhangi bir yabancı yatırımcı, iyi niyetli yabancı bir yatırımcı geldiği zaman zaten bir sürü analizler yapıyor. Geldiği zaman burada kendi yatırımını rahat bir şekilde yönlendirebilecek teşvikler, bürokrasi olduğunu biliyor. Türkiye uluslararası tahkim bakımından pozitif olarak ayrışmış ülkelerden birisidir.

Türkiye’deki yatırım ortamının, yatırımcı dostu olduğunu biliyor. Bir yatırım yapmak istiyorsa ona her türlü desteği sağlıyoruz.

15 Temmuz’dan sonra FETÖ’cüler çok yaptılar. “Aman ha Türkiye’ye yatırım yapmayın” Hatta ilan edilmiş kongrelerin iptal edilmesini sağladılar. Tabiri caizse, Trump da dedi ya “Türkiye gelişmiş bir ülkedir” Başka bir anlamda söyledi bunu ama bir realiteyi söyledi. Türkiye birçok bakımdan gelişmiş ülke olarak bakılabilecek durumda. Nihayetinde sermaye sahibi rasyonel davranır. Hiç kimse hibe yapmak için burada yatırım yapmaz.

TRT