Kurtulmuş, Erdoğan’a Destek İçin Teşekkür Etti

TEŞEKKÜR MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmesi için sağladıkları güçlü destek dolayısıyla teşekkür etti. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Erdoğan tarafından yeniden kabul edildi ve bu görüşmenin anısını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla birlikte bir mesajla duyurdu.

HİZMETİNE VURGUSU

Kurtulmuş, paylaşımında “Yol arkadaşı olmaktan büyük onur duyduğum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmem için verdikleri güçlü destek ve kabulleri dolayısıyla şükranlarımı arz ederim.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu yeni dönemde Gazi Meclis’in tarihi görevini büyük bir uzlaşmayla yerine getireceğini belirtti ve “bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider ülke Türkiye’nin meclisi olmanın sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürecektir” açıklamasında bulundu.