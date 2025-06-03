Haberler

Kurtulmuş, Erdoğan’a Destek İçin Teşekkür Etti

TEŞEKKÜR MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmesi için sağladıkları güçlü destek dolayısıyla teşekkür etti. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Erdoğan tarafından yeniden kabul edildi ve bu görüşmenin anısını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla birlikte bir mesajla duyurdu.

HİZMETİNE VURGUSU

Kurtulmuş, paylaşımında “Yol arkadaşı olmaktan büyük onur duyduğum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmem için verdikleri güçlü destek ve kabulleri dolayısıyla şükranlarımı arz ederim.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu yeni dönemde Gazi Meclis’in tarihi görevini büyük bir uzlaşmayla yerine getireceğini belirtti ve “bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider ülke Türkiye’nin meclisi olmanın sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürecektir” açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Sma Hastası Demirhan, Hac Yapmanın Mutluluğunu Yaşadı

SMA hastası İsa Demirhan, 16 yıl sonra hac görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Diğer engelli hacı adaylarına cesaret vererek, endişe duymamalarını önerdi.
Haberler

İki Grubun Kavgasında İki Yaralı

Besni'de iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi yaralandı. Olay üzerine bir kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.