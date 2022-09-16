Kurtulmuş: Erdoğan küresel bir lider

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel bir lider olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a geldi. İlk olarak gazetecilerle bir araya gelen Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde liderler ile fotoğrafının tarihi olduğunu ifade etti. Fotoğrafın Türkiye’nin itibarının en güzel örneği olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Semerkant’ta ortaya çıkan fotoğraf tarihe geçmiştir. Cumhurbaşkanımızın Semerkant’ta Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin devlet başkanları ile çektirmiş olduğu fotoğraf, Türkiye’nin itibarı için uluslararası alanda önemlidir. Türkiye son zamanlarda dünyanın bütün sorunlarına karşı çözüm üreten, dengede duran ve ortaya çıkan sorunların insanlığı olumsuz etkilemesine mani olmaya çalışan insanı dengeyi ve aktif politikasıyla hemen hemen dünyanın her tarafında Avrupa’da, Amerika’da, Asya’da birçok yerde büyük bir taktir toplamaktadır. Tabiri caizse Türkiye artık küresel bir aktör, Recep Tayyip Erdoğan da küresel bir lider olduğu uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunlara karşı yaklaşımları ve siyaset yönetme tarzlarıyla ispat etmiş ve ortaya koymuştur.”