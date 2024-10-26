Kurtulmuş, Filistin Platformu Üyelerini Kabul Etti

TBMM BAŞKANINDAN FİLİSTİN’E DESTEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamid Abdullah Al-Ahmar ile platform üyelerini kabul etti. İstanbul’daki TBMM Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen kabulde, Türkiye’nin Filistin’e yönelik desteğini dile getiren Kurtulmuş, bu desteğin devam edeceğini bildirdi. Kurtulmuş, “Türkiye olarak bütün bir milletle, kurum ve kuruluşlarla Filistin davasının yanında olmayı bir ödev olarak kabul ettik” diye belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’nin Filistin konusundaki net duruşunu tüm platformlarda ifade ettiklerini vurguladı.

İNSANLIK CEPHESİNİ GÜÇLENDİRMEK GEREKİYOR

Kurtulmuş, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanına başvurmasıyla birlikte Filistin davasında yeni bir dönemin başladığını belirtti. Bu dönemde Filistin davasına destek verenlerin sayısının artırılmasının ve insanlık cephesinin güçlendirilmesinin temel bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Ayrıca, İslam dünyasının siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak Filistin meselesinde ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Kurtulmuş, “İsrail’in en büyük gücü İslam ülkelerinin parçalanmasıdır” ifadelerini kullanarak, Filistin davasının zafere ulaşması için Müslümanların birliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

ISRAİL’İN YALNIZLAŞTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Kurtulmuş, İsrail’in Netanyahu ve çetesinin uluslararası alanda yalnızlaştırılması ve izole edilmesinin şart olduğunu ifade etti. Bu süreçte, Filistin dostlarının sayısının artırılmasının ve siyasi farklılıkları bir yan bırakarak İslam dünyasının birliğinin sağlanmasının önem taşıdığına vurgu yaptı. Ayrıca, Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu gibi platformların hayati öneme sahip olduğunu, özellikle Afrika, Latin Amerika ve Asya’daki faaliyetlerin çok faydalı olacağını anlattı. Kamuoyunun demokratik ülkelerde doğru yönlendirilmesi ve insanların doğru bilgilendirilmesi konularında gösterilecek çabaların büyük önem taşıdığını belirtti.

CİBALİYE’DEN KÜRESEL İNSANLIK KRİZİ UYARISI

Filistin davasına destek verdiği için Türkiye’ye teşekkür eden Hamid Abdullah Al-Ahmar, kabulde Filistin’deki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir sunum da yaptı. Sunumda, İsrail’in Cibaliye’deki saldırılarını artırdığı, burada büyük bir insansızlaştırma operasyonunun gerçekleştirildiği, insanların silah zoruyla yerlerinden edildiği ifade edildi. Kabulde, Cezayir Millet Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Kharchi, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Ürdün Milletvekili Yanal Fraihat, Senegal Milletvekili Marietou Dieng, Kolombiya Milletvekili Clara Eugenia Lopez Obregon, Filistin Ulusal Konseyi Üyesi Sharif Ali Husain Mishaal ve eski Mısır Milletvekili Adil Raşid de yer aldı.