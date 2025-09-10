Kurtulmuş, Katar’la dayanışmayı vurguladı

GÖRÜŞME DETAYLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, Kurtulmuş’un görüşmede, “Netanyahu ve çetesinin Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan menfur saldırısını en güçlü şekilde kınadığını” ifade ettiği belirtildi. Bu saldırıda hayatını kaybedenler için rahmet dilediğini ve dost Katar halkına geçmiş olsun temennisinde bulunduğunu dile getirdi. Kurtulmuş, Türk halkının tüm imkanlarıyla Katar halkının yanında olduğunu ve her platformda desteğe devam edeceklerini kaydetti.

İSRAİL’İN SALDIRGANLIK TAVRI

Kurtulmuş, İsrail’in Doha’daki saldırısının, uluslararası hukukun ve kuralların ihlali olduğunu vurgulayarak, bu eylemi açık bir saldırganlık ve barbarlık olarak nitelendirdi. Bu durumun, Siyonist İsrail’in bölgedeki ülkeler ve İslam dünyasında sınır tanımadığını gösteren bir uyarı olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Katar’ın İsrail tarafından hedef alınan altıncı ülke olduğunu ve bu durumu kabul edilemez bulduğunu ifade etti. Ayrıca, bu saldırının ABD’nin koruma şemsiyesinin etkisizliğini de gözler önüne serdiğini belirtti.

BEKLENTİLER VE DESTEKLER

Kurtulmuş, bölge ülkeleri ve İslam dünyasının bir an önce her türlü hazırlığı ve ittifakı gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı. Katar’ın Filistin davasına yaptığı olağanüstü destek sayesinde tarihe geçtiğini ve bu desteğin asla unutulmayacağını da sözlerine ekledi.