Kurtulmuş, Kavelaşvili ile Meclis’te buluştu

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞME

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Meclis’te bir araya geldi. Kurtulmuş, “İsrail’in Filistin’de yaşattıkları sadece İsrail’in ayıbı değil, buna sessiz kalan bütün insanlığın ortak ayıbıdır. Bu soykırımın faili olan Netanyahu ve çetesi hem uluslararası mahkemeler nezdinde hem de insanlığın vicdanında hesap verecek” diye konuştu. Kurulmuş, Meclis’teki makamında gerçekleşen bu ziyarette, Kavelaşvili’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

TARİHİ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK

Kurtulmuş, Kavelaşvili’yi Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinden dolayı kutladı. Türkiye ile Gürcistan arasındaki köklü ve tarihi ilişkilerin önemine dikkat çekerek, bu ilişkilerin daha da ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Karadeniz’de devam eden Rusya-Ukrayna çatışmalarının büyük insani kayıplara yol açtığını belirterek, “Savaş bir an önce sonlandırılmalı” dedi. İlgili ülkelerin bu savaşın bitirilmesine sıcak bakmadığını ve bu durumun sorunu derinleştirdiğini kaydetti.

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI VE ULUSLARARASI HESAP

Kurtulmuş, son iki yıldır İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırıları kesinlikle kabul edilemez bulduğunu söyleyerek, “Dünya gözü önünde açlığı ve gıda yardımlarını bir silah olarak kullanan bir soykırım var. Türkiye olarak bunun karşısında her platformda sesimizi yükseltiyoruz” dedi. Bu durumu sadece İsrail’in ayıbı olarak görmediğini, tüm insanlığa ait bir ortak ayıp olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda, bu savaşa sessiz kalanların da suçlu olduğunu ifade etti.

NORMALLEŞME SÜRECİ VE BÖLGESEL BARIŞ

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin bölge barışına katkısı konusunda inanç beyan eden Kurtulmuş, bu durumun AGİT Minsk Grubu’na son verdiğini belirtti. Kurtulmuş, bu grubun 33 yıl boyunca etkisiz kaldığını ve tarihte önemli bir dönüm noktası olarak yer aldığını vurguladı. Son olarak, Türkiye’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne olan desteğini de ifade etti.