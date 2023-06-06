İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı için başvuru yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı için başvuru yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusu yaptı.

Başvuru sonrası konuşan Numan Kurtulmuş, “Yarın akşam 24’e kadar adayların başvurusu olacak. Dün AK Parti ve MHP yöneticileri şahsımı aday gösterdiler. Bugün de prosedürün gerçekleşmesi için ben de şahsım adına dilekçeyi verdim. Bundan sonra söz Meclis’teki 600 vekilindir. Meclis’i çok önemli, çok zor gündemler bekliyor. TBMM üzerine düşen sorumluluğu büyük bir hassasiyetle yerine getirecektir. Türkiye’nin milli hedeflerini gerçekleştirmek için adımları atacaktır.” dedi.