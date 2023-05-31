Kurtulmuş: Meclis’e yeni işler düşüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yeni dönemde Meclis’e büyük iş düştüğünü söyledi.

Meclis’te milletvekili kaydını yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan AK Partili Kurtulmuş, yeni dönemde Meclis’e önemli işlerin düştüğünü vurguladı. Kurtulmuş açıklamasında “Siyasi farklılıklarımızı bir zenginlik olarak göreceğiz” dedi.

Milyonlarca seçmen 14 gün araya iki kez sandığa gitti. 14 Mayıs’taki seçimde Meclis’teki sandalye dağılımı netleşti. Cumhur İttifakı 323 vekil ile TBMM’de sayısal çoğunluğu elde etti.

28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur oylamasında YSK’nın kesin olmayan sonuçlarına göre; sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha zaferle çıktı.

TBMM’DE KAYIT HEYECANI

Yeni Kabine’nin kurulması beklenirken bir yandan da milletvekili seçilen isimler TBMM’de kayıtlarını yaptırıyor.

İstanbul’dan milletvekili olarak Meclis’e giren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM’de kayıt işlemlerini tamamladı.

Kabine ve Meclis takvimiyle ilgili bilgi veren Kurtulmuş, “Şimdi Kabine’nin açıklanması ve Meclis’in belirlenmesi. Bugün sonuçlar yayınlanırsa perşembe yemin töreni olacaktır” ifadelerini kullandı.

“TBMM’YE ÖNEMLİ İŞLER DÜŞÜYOR”

Kurtulmuş, yeni dönemde Meclis’e önemli işler düştüğünü vurgulayarak, “Farklı görüşlerin demokratik olgunluk içerisinde tartışıldığı, milletin iradesinin tecelli ilahı olan TBMM’ye de önemli işler düşüyor” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş’un açıklamaları şu şekilde;

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın her yerinde ortaya konulan büyük coşku Türkiye Yüzyılı’ndan beklentinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin gözünün içine bakanlar coşkuyla Türkiye’de seçim sonuçlarını tebrik etmiştir. Seçim sonuçları bizim için bir iftihar tablosu olduğunu gösteriyor.

Bu dönemde yasamaya da büyük görev düşüyor. Ülke yönetiminin gerektirdiği yasal düzenlemelerin yapıldığı, farklı görüşlerin demokratik bir ortamda görüşüldüğü ortama büyük bir sorumluluk düşüyor.

Bu Meclis’in önemli özelliklerinde birisi çok sayıda siyasi partilerin temsil edilecek olmasıdır. 322 yeni vekilin geldiği, genç bir Meclis’tir.

Seçilen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bütün siyasileri Meclis’e gönderen vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.

MECLİS’TEKİ YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN?

Şu anda Türkiye bütün bunları kendi doğası içinde yapacaktır. Türkiye de seçimden sonra işler var. Bir tanesi kabine.. Meclis üzerine düşeni yapacaktır.

Bugün kesin liste yayınlanırsa, perşembe günü yemin töreni olur.