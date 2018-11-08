Kurtulmuş: PKK’nın yaptığı ikiyüzlülük

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, YPG liderleri ile ilgili kararını yorumladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK ve Amerika Birleşik Devletleri’nin YPG liderleri ile ilgili kararını yorumladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “PKK’yı terör örgütü olarak kabul edip PYD’yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir” dedi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD’nin PKK elebaşılarına ilişkin kararı hakkında, “PKK’yı terör örgütü olarak kabul edip PYD’yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir” dedi.

Kurtulmuş, Türkçe ezan tartışması için de, “Karanlık hayallerini bir tarafa bıraksınlar. Türkçe ezan meselesi bu aziz milletin zihninde, hafızalarında bir kara leke gibi durur ve hatırlamak istemezler” ifadelerini kullandı.

HABERTURK