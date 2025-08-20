“Kurtulmuş: Süreci Zehirleme İsteyenler Var”

TBMM’DE MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU TOPLANDI

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir araya geldi. Komisyonun 5. toplantısı tamamlandı. Komisyon, 27 Ağustos’ta TBMM Başkanlarını, 28 Ağustos’ta ise Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve hukukçuları dinleyecek.

TOPLANTIYA KATILAN ANNELER

TBMM Tören Salonu’ndaki toplantıda “Cumartesi Anneleri” ve “Barış Anneleri” yer aldı. Kurtulmuş, açılış konuşmasında, komisyonun ilk üç toplantısında çalışma düzenini oluşturdum. Dün yapılan oturumda, toplumun farklı kesimlerinden gelen görüşlerin alınmaya başlandığını bildirdi. Şehit aileleri, gaziler ve “Diyarbakır Anneleri” ile görüşmeler yapıldığını belirten Kurtulmuş, bugünkü toplantıda “Cumartesi Anneleri” ve “Barış Anneleri”ni dinleyeceklerini ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye’deki acıların 40 yılı aşkın süredir herkesin ortak acısı olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, “Bu acıları yarıştırmak gibi bir tavır içinde olmamak gerektiği kanaatindeyim. Esas mesele, geçmişte yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak için gereken tedbirleri almak, huzur ve kardeşlik içerisinde ilerlemektir” dedi.

ÇÖZÜM İÇİN SÜRECİ HIZLANDIRMAK

Kurtulmuş, sürecin 86 milyonun ortak faydasına olacak şekilde hızla tamamlanmasını isteyen iyi niyetli katılımcılar olduğunu, ancak birtakım grupların süreci zehirlemeye çalıştığını ifade etti. Kurtulmuş, “Bu komisyonda asla konuşulmamış bazı konuları gizli oturumlarda dile getirmek açık bir provokatörlüktür” dedi. 51 komisyon üyesinin ortak bir kararlılık içinde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Mesele, bu milletin bir daha yaşadığı acıları yaşamayacak bir şekilde adaletle yarınlara taşımaktır” şeklinde konuştu.

ANNELERİN ADALAT TALEPLERİ

Toplantıda “Cumartesi Anneleri” ve “Barış Anneleri”, taleplerini dile getirdi. Cumartesi Anneleri’nden İkbal Eren Yarıcı, ağabeyi için adalet talep ettiğini belirtti. Yarıcı, 1980’de gözaltına alınan ağabeyi için komisyondan destek bekliyor. Başka bir Cumartesi Anneleri üyesi Maside Ocak Kışlakçı, ağabeyinin gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu’nda işkence izleriyle bulunduğunu hatırlattı. Besna Tosun, “Babam zorla kaybedildiğinde 35 yaşındaydım, 30 yılı aşkın süredir onu arıyorum” diyerek yaşadığı kaybı anlattı. Tosun, “Gözaltında kaybetmeler kabullenilemez, failler yargılanmalı” dedi.

BARIS ANNESİ’NDEN ACI VAHRET

Diyarbakır Barış Anneleri’nden Nezahat Teke, “Analar ağlamasın, silahlar sussun” çağrısında bulundu. “Bu acıların sonlanması gerekiyor” diyen Teke, mücadelesinin devam edeceğini ifade etti. Barış Anneleri’nin yıllardır aynı talepleri dile getirdiğini aktaran Teke, barış ve insan kayıplarına karşı olan duruşları vurguladı. Toplantıda, cezaevlerindeki hasta tutuklulara dair taleplerde de bulunuldu. Kıran, adalet taleplerinin önemine dikkat çekerek birlik çağrısında bulundu.

TOPLANTI SONLANDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5. toplantısı sona erdi. Komisyon, 27 Ağustos’ta TBMM Başkanlarını, 28 Ağustos’ta da TBB ve hukukçuları dinleyecek.