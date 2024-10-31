Kurtulmuş’tan Filistin ve Barış Vurgusu

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN YEREL VE ULUSLARARASI PLATFORMLARDAKİ ROLÜ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ve 2023 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmelerine katıldı. Kurtulmuş, uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkleri ve Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nde Türkiye’nin duruşunu net bir şekilde dile getirirken, Gazze’deki insanlık dramı karşısında milletimizin onurlu ve hakkaniyetli tavrını dünya kamuoyuna duyurduklarını belirtti.

İNSANLIK VICDANININ SESİ OLMA GAYRETİ

Kurtulmuş, “Meclisimiz, milletimizin itibarını, hak ve hukukunu kararlılıkla savunmakta ve bu yolda halkımızın sesi olmaktadır. Bu yüce çatı altında, milletimizin sadece iç meselelerine değil, aynı zamanda uluslararası sahada insanlık vicdanının sesi olmaya da gayret ediyoruz. Filistin meselesi, dünya genelinde hak ve adalet arayışının sembollerinden biridir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu mücadelenin her aşamasında etkin rol üstlenmekteyiz. Bugüne dek çoğu devlet, hükümet ya da parlamento başkanları olmak üzere 180’den fazla muhatabımızla yaptığımız görüşmelerde Filistin’de yaşanan İsrail’in zulmüne karşı durduğumuzu, bu hukuksuzlukları tüm dünyaya duyurma irademizi daima ifade ettik.” şeklinde konuştu.

PARLAMENTER DİPLOMASİDEKİ FAALİYETLER

Gerek ikili temaslarda gerekse parlamentoları harekete geçirme çabalarında Filistin’de barış ve ateşkesin sağlanması adına insanlık cephesinin ortak sesini yükseltmek için çalıştıklarını aktaran Kurtulmuş, “Parlamenter diplomaside, Filistin meselesinin dünya kamuoyunun dikkatinden kaçmaması ve bu mücadeleye tüm parlamentoların ortak iradesiyle katkı sunması için yürüttüğümüz faaliyetler her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na iletilen taleplerden Uluslararası Adalet Divanı’na taşınan soykırım davasına kadar tüm süreçlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tam desteği, farklı siyasi görüşlerin ve partilerin el birliğiyle sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİNDE ARABULUCULUK ROLÜ

Kurtulmuş, Ukrayna-Rusya krizinde üstlendikleri arabuluculuk rolünün, sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel barışa katkı sunmak amacıyla yürüttükleri gayretlerin önemli bir parçası olduğunun altını çizerek, “İki ülkeyle de diyalog kurabilen, her iki tarafın da güvendiği bir ülke olarak; çatışmayı sona erdirme, insani ihtiyaçların ulaşmasını sağlama ve tarafların birbirine yakınlaşmasını temin etme yolunda sağlam bir duruş sergiliyoruz.” şeklinde ifade etti. Başbakan Kurtulmuş, Türkiye’nin barışçıl çözümler konusundaki önerilerinin, Sayın Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmede dikkatle değerlendirildiğini belirtirken, “Türkiye’nin sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel barışın temini için sağladığı katkıların karşılıklı bir iş birliği zeminine taşınabileceğine dair olumlu işaretler almış bulunuyoruz.” dedi.