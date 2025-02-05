Kurtulmuş’tan Trump’ın Gazze Planına Tepki

TBBM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trump’ın Gazze planıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. “Asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin’in bir parçası olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI HUKUKA ATIF

Kurtulmuş, Vietnam, Afganistan, Irak ve Gazze’den alınan derslerin unutulmaması gerektiğini vurguladı. “Vietnam’ı, Afganistan’ı, Irak’ı ve Gazze’de aldıkları dersleri unutanların Orta Doğu’yu yeni bir maceraya sürüklemeye hakları yok” şeklinde konuştu. Ayrıca, uluslararası hukuk açısından “sanık durumundaki” Netanyahu’nun ABD Başkanı tarafından “kral edasıyla karşılanmasının” insanlık vicdanını yaraladığını belirtti.

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