Kurtulmuş: Terör bir insanlık suçudur

Afganistan’da yaşanan kanlı saldırıya ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afganistan’da yaşanan saldırıyla ilgili, “Türkiye olarak bu saldırının karşısında güçlü bir şekilde durduğumuzu ifade etmek istiyorum. Terör bir insanlık suçudur. Maalesef Afganistan’da yaşanan terör, bir kez daha terörün esas kaynaklarının ne olduğunu küresel olarak düşünmemizi ortaya koyuyor” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile sel afeti yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunmak için Rize’ye geldi. Partisinin il başkanlığında, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirmesiyle afet bölgesini inceleyip, son durumu, yapılan çalışmaları yerinde bir kez daha görmek için bölgeye geldiklerini belirtti.

Afganistan’da yapılan saldırıyla ilgili konuşan Numan Kurtulmuş, “Türkiye olarak bu saldırının karşısında güçlü bir şekilde durduğumuzu ifade etmek istiyorum. Terör bir insanlık suçudur. Maalesef Afganistan’da dün yaşanan terör bir kez daha terörün esas kaynaklarının ne olduğunu küresel olarak düşünmemizi ortaya koyuyor. Orada 12 Amerikan askeri öldü. 80’in üzerinde Afgan sivil öldü. Çok sayıda, yüzlerce yaralı var. Bu rakam daha da artacak. Üzülerek ifade ediyorum ki bu haberi veren haber kaynakları 12 Amerikan askerinin ölümünü başa çıkarmış. Altta da sanki değersizmiş gibi ’80 Afgan hayatını kaybetti’ şeklinde, uluslararası haber ajansları haberi bu şekilde geçti. Bu aslında Afganistan’dan kurtulmak için uçağın kanadına sarılıp havalanan, gücü yetmediği için düşerek parçalanan insanın fotoğrafını tişörtüne yazan anlayıştan hiçbir farkı olmayan anlayıştır. Kendi hayatlarını ciddiye alan ama masum milyonlarca Afgan’ın hayatını hiçe sayan bir anlayışın ürünüdür. Bunun da doğru olmadığını ifade etmek istiyorum” dedi.